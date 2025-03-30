Происшествия

«Грудки вырезают, а туши выкидывают»: в Волгоградской области промышляют охотники-варвары

Происшествия 30.03.2025 12:58
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30.03.2025 12:58


Охотники в Волгоградской области возмущены действиями неизвестных лиц, предположительно из соседнего региона, которые устроили варварскую охоту на пернатую дичь в Палласовском районе.

- По нашей информации всё произошло на частных охотничьих угодьях ИП Батурина на границе Палласовского и Старополтавского районов. Бьют птицу, вырезают всё вкусное, а остальное выбрасывают, - рассказал ИА «Высота 102» один из местных охотников.

На видео, которое распространяется среди местных охотников, видно, что охотники-варвары не гнушаются убивать белых лебедей, добыча которых запрещена. Специалисты утверждают, что также идет незаконная добыча гуся белолобого и утки кряквы (самки), у которых также вырезают филе, а остальное выбрасывают.

Видео, на котором запечатлено это массовое побоище, было снято 29 марта.



- По предварительным данным, так промышляют охотники из Саратовской области. Такое наблюдается уже не в первый раз. У наших охотников возникает вопрос, как эти лица попали на частные охотничьи угодья и кто им выдавал путевки на пернатую дичь? Есть ли нарушение охотничьих границ и понесут ли они ответственность за то, что творят? – задаются вопросом собеседники агентства.

Информагентство будет следить за развитием ситуации.

Ранее в облкомприроды сообщали, что с 22 марта на юге Волгоградской области открылась охота на пернатых. Добыча боровой и водоплавающей дичи (селезней уток, гусей, за исключением серых) разрешена на территории охотничьих угодий Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского, Чернышковского районов Волгоградской области.

По северу региона традиционно весенняя охота на пернатых началась на неделю позднее - 29 марта. Охотничий сезон продлится в южных районах до 31 марта, в северных - до 7 апреля. 

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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