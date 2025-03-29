Экология

В Волгоградской области за 168 млн продолжат расчистку Медведицы

Экология 29.03.2025 11:28
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29.03.2025 11:28


В Волгоградской области определен подрядчик, который займется продолжением расчистки реки Медведицы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, стоимость работ составила около 168 миллионов рублей при начальной стоимости контракта в 175 миллионов.
В облкомприроды пояснили, что за 4 года будет  расчищен 15-километровый участок на территории Руднянского и Жирновского районов. С помощью земснарядов из русла извлекут более 260  тыс. кубометров ила и песка. Первый этап работ на участках в Михайловке, Даниловском, Кумылженском и Серафимовичском районах был завершен в 2024 году. Из русла реки извлекли  более 300 тыс. кубометров донных отложений.
Фото облкомприроды t.me

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