В Волгоградской области 23 мая стартуют ЕГЭ

В расписании предусмотрены резервные дни для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамены в основные даты – с 16 июня по 23 июня.
Общество 17.05.2025 09:36
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17.05.2025 09:36
В расписании предусмотрены резервные дни для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамены в основные даты – с 16 июня по 23 июня.
Около девяти тысяч волгоградских выпускников сдадут первый ЕГЭ по географии, литературе и химии 23 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ Минпросвещения РФ, экзамены продлятся до 11 июня.Знания школьников проверят также по математике базового и профильного уровней, русскому языку, обществознанию, физике, биологии, географии, иностранным языкам, информатике.
В расписании предусмотрены резервные дни для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамены в основные даты – с 16 июня по 23 июня.
Пересдать ЕГЭ можно будет 3 и 4 июля.
А 24 мая в Волгоградской области состоятся мероприятия, посвященные последнему звонку. В этот день в регионе будет запрещена торговля спиртным.
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