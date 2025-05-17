Расследования

Стали известны детали поиска директора волжского театра Бориса Касьянова

Расследования 17.05.2025 08:43
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17.05.2025 08:43


Волонтеры отряда ЛизаАлерт поделились подробностями поиска Бориса Касьянова, директора театра «Арлекин» Волжского Волгоградской области. Детали раскрыла иформационный координатор отряда Ольга (Сойка), передает V102.RU.
Напомним, 38-летний Борис пропал 9 мая, а заявка в отряд о его пропаже поступила 10 мая.  
- Заявка была сразу передана в группу прозвона для сбора первичной информации. Уже после получения первых данных стало понятно: поиск будет нестандартным и необычным. Хотя в каждом поиске есть свои нюансы и особенности, этот обещал стать одним из самых загадочных в моей практике, - призналась Ольга.
Волонтеры приступили к сбору информации – это прозвон медицинских учреждений, просмотр десятков камер, запросы в службы, дозвоны до родных, друзей, коллег. Однако результата не было. Тогда было принято решение  выложить ориентировку в интернет и начать оклейку города. Информация быстро распространялась. В этом деле помогали все - родственники, коллеги, друзья, СМИ и просто неравнодушные жители региона.
Поток сообщений и звонков на телефон инфорга зашкаливал. Звонили и писали круглосуточно. Кто-то видел похожего, кто-то пытался узнать информацию о пропавшем. Но по-прежнему Борис не находился.
12 мая несколько десятков  добровольных помощников организовали выездные поиски.
Ориентировки заполонили всю старую часть города, были опрошены сотни человек, оповещены десятки учреждений.
13 и 14 мая поисковики продолжали работу – просматривали камеры, проверяли новые свидетельства.  Наконец, утром 15 мая пришла ошеломительная весть — найден человек, похожий на Бориса. А через некоторое время родные подтвердили, что это – именно он.
Напомним, V102.RU сообщало о том, что Бориса Касьянова нашли 15 мая на железнодорожных путях в районе Волжской ГЭС. Мужчина был жив, но, к сожалению, нездоров. Сейчас он проходит лечение.
Фото Лиза Алерт VK.com

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