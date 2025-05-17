Магнитная буря достигла земли из-за дыры на Солнце





На земле в ночь на 17 мая зафиксирована магнитная буря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, это явление вызвано сильным ростом скорости солнечного ветра, причиной которого стала очередная крупная корональная дыра на Солнце. На земле в ночь на 17 мая зафиксирована магнитная буря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, это явление вызвано сильным ростом скорости солнечного ветра, причиной которого стала очередная крупная корональная дыра на Солнце.

По предварительным расчетам, скорость солнечного ветра возрастет с текущих 400 км/с до 600-700 км/с, то есть не менее, чем в 1.5 раза. Такие пороги считаются достаточными для формирования магнитных бурь а диапазоне от 1 до 2 уровня по 5-балльной шкале, а, в случае «удачной» комбинации параметров межпланетной среды, и до 3-го уровня. К слову, суммарная продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки может составить до 4-5 суток.







Последствия космического явления могут ощутить и метеозависимые волгоградцы. Головная боль, депрессия и повышение давления - такие симптомы обычно испытывают люди от магнитных бурь.

