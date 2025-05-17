Спорт

«Ротор» в гостях сыграет с «Чайкой» 17 мая

Спорт 17.05.2025 07:14
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17.05.2025 07:14


Волгоградский «Ротор» сегодня, 17 мая, в 33-м туре Первой лиги на выезде сыграет с «Чайкой» из села Песчанокопского. Начало матча в 19-00 ч., сообщает ИА «Высота 102».

«Ротор» к завершению сезона набрал хороший ход, не проигрывая уже шесть игр подряд. Напомним, команда Дениса Бояринцева в последних двух встречах устроила голевую феерию, дома разгромив «Енисей» (3:0) и 11 мая в гостях обыграв «КАМАЗ» из Набережных Челнов (4:0). Сине-голубые на данный момент располагаются на восьмом месте с 47 очками в турнирной таблице. Волгоградский клуб может еще подняться выше по итогам первенства, что команда и будет стараться сделать в двух заключительных турах. В то же время волгоградцы уже думают о построении команды на следующий сезон, продлив на текущей неделе контракты с капитаном Алексеем Шумских и Глебом Шильниковым.

«Чайка» нестабильно проводит нынешний турнир, но в то же время «стая» уже обеспечила себе сохранение места в Первой лиге на следующий сезон. Песчанокопцы идут на 13-й позиции, заработав 35 очков. Как и «Ротор», «Чайка» еще в прошлом сезоне выступала во Втором дивизионе, поэтому коллектив из Ростовской области выполнил главную задачу на сезон - сохранение прописки в Первой лиге. При этом подопечные Сергея Первушина не побеждают уже четыре матча подряд. В 32-м туре «Чайка» на выезде в самой концовке спаслась от поражения в выездном противостоянии с «Тюменью» (1:1). Голом в составе гостей отметился защитник Никита Кармаев, ранее в своей карьере выступавший за сине-голубых.

В первом круге на «Волгоград Арене» сегодняшние соперники сыграли вничью - 0:0. Однако сине-голубые, продемонстрировавшие блистательную реализацию в последних двух поединках, намерены продлить голевую серию в селе Песчанокопском.        

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев 

Фото Геннадия Гуляева (архив)

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