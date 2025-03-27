В Волгограде водитель «ВАЗа» скончался после столкновения с фурой «МАН»





27 марта полицейские рассказали первые подробности жуткого столкновения на 3-й Продольной Магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», после аварии скончался водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2106».







- Около 14:50 час. на 3-й Продольной магистрали произошло столкновение автомашин «МАН» и «ВАЗ-2106». В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» скончался до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция, ДТП случилось на участке дороги у остановки общественного транспорта «Дачи Дзержинец».

Отметим, обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами. На месте аварии введено реверсное движение автомобилей.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области