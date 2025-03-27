«Уцелели только колёса»: в Волгограде очевидцы засняли последствия столкновения «шестёрки» и автовоза





27 марта в Волгограде произошла жуткая авария с участием «шестёрки» и автовоза. Как сообщает ИА «Высота 102», на 3-й продольной гружённый автомобилями грузовик столкнулся с легковушкой. Последствия аварии очевидцы засняли на видео.





ДТП случилось на участке дороги вблизи остановки общественного транспорта «Дачи Дзержинец».

- Тридцать лет за рулём, но такого ещё не видел. От «шестёрки» ничего не осталось, одни колёса торчат. Всё остальное либо разлетелось по обочинам, либо сплющено, - рассказал журналистам один из проезжавших мимо автолюбителей.

Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло на огромной скорости. По информации очевидцев, на месте работают медики.

Отметим, редакция уточняет информацию об обстоятельствах произошедшего и пострадавших в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: Волгоград | Без Цензуры / t.me