Житель Волжского ограбил двух подростков

Расследования 27.03.2025 09:59
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27.03.2025 09:59
Житель Волжского пойдет под суд за грабеж. Потерпевшими по делу признаны двое несовершеннолетних. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, вечером 15 марта 2025 года на улице Волжского обвиняемый у одного из подростков открыто похитил складной нож, а у второго забрал из кошелька деньги. Когда потерпевший потребовал их вернуть, волжанин ударил его по лицу. После вмешательства приятеля фигурант вернул подростку лишь часть похищенных денег.
Уголовное дело готовится к передаче в суд. На стадии следствия волжанин полностью возместил ущерб, причиненный потерпевшим. В настоящее время он находится под стражей.
Фото V102.RU (архив)
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