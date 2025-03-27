Расследования

Житель Волжского ограбил двух подростков

Расследования 27.03.2025 09:59
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27.03.2025 09:59


Житель Волжского пойдет под суд за грабеж. Потерпевшими по делу признаны двое несовершеннолетних. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, вечером 15 марта 2025 года на улице Волжского обвиняемый у одного из подростков открыто похитил складной нож, а у второго забрал из кошелька деньги. Когда потерпевший потребовал их вернуть, волжанин ударил его по лицу.  После вмешательства приятеля фигурант вернул подростку лишь часть похищенных денег. 
Уголовное дело готовится к передаче в суд. На стадии следствия волжанин полностью возместил ущерб, причиненный потерпевшим. В настоящее время он находится под стражей. 
Фото V102.RU (архив)

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