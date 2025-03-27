Колония в Волгограде компенсировала ущерб от текущих стоков

Исправительная колония №9 в Волгограде добровольно компенсировала ущерб, причиненный почвам текущими стоками. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ИК-9 выплатила 73,7 тысячи рублей по требованию природоохранного ведомства.

Напомним, что инспекторы Росприроднадзора проводили проверку после поступления информации о текущих стоках вблизи исправительной колонии №9 на улице Костюченко в Тракторозаводском районе. Тогда удалось установить, что излив сточных вод на почву происходит в результате неисправности канализационной насосной станции, расположенной около исправительного учреждения. Виновным лицом было признано ФКУ ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области.





Площадь загрязнения составила 12 кв.м. Сумма вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, установлена в размере 73 701,58 руб. В адрес виновного лица было направлено требование о добровольной оплате.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора