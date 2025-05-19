На двух КНС Волгограда началось обновление вентиляции





В Волгограде проводятся масштабные работы по замене вентиляционных систем одновременно на двух канализационных насосных станциях – КНС-8 в Кировском районе и КНС «Водстрой».

Специалисты подрядной организации «Концессий водоснабжения» уже демонтировали старые воздуховоды и вентиляционное оборудование и начали устанавливать новую систему приточно-вытяжной вентиляции в приемных и машинных отделениях станций.

В скором времени такие же работы стартуют на КНС-6 и КНС-1 в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда. При этом ранее на всех четырех станциях заменили системы контроля загазованности.

– В помещениях КНС могут накапливаться опасные газы. Для повышения безопасности новые датчики круглосуточно мониторят данные, анализируют состав примесей в воздухе. В случае повышения опасных показателей сотрудники КНС получат предупреждающий сигнал, – пояснил ИА «Высота 102» главный специалист управления капитального строительства Алексей Заковырин.

Отметим, что ранее «Концессии водоснабжения» установили аналогичное новое оборудование на КНС «КЭЧ» и КНС «Физкультурная». В ближайшее время к реконструкции газоанализаторов и вентиляционных систем приступят и на канализационной насосной станции №1. Все работы на пяти станциях завершатся до осени. При этом на функционирование КНС монтаж оборудования не повлияет.