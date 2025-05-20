Бастрыкин поручил защитить жителей Жилгородка от собак

Общество 20.05.2025 08:16
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20.05.2025 08:16
Глава СК РФ поручил разобраться с жалобой волгоградок, проживающих в Жилгородке Дзержинского района, на бездомных собак. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, женщины обратились в онлайн приемную председателя следственного комитета, рассказав о скоплении безнадзорных собак около детсадов, школ и других социальных учреждений, которые периодически нападают на прохожих. Местные жители опасаются за свои жизнь и здоровье, а также за безопасность детей, в связи с чем вынуждены передвигаться по городу со средствами самообороны. А многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Волгоградской области по поступившим обращениям начаты две процессуальные проверки.
Фото СК РФ
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