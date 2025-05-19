В Волгограде задолжавшему налоговой 160 млн рублей главе «РСА» суд повторно отказал в свободе





Волгоградский областной суд поставил точку в резонансном деле о неуплате 160 млн рублей налогов. Как сообщает ИА «Высота 102», руководителю ООО «Русский союз автострахователей» Игорю Васильеву не удалось оспорить вынесенный в феврале 2025 года приговор.

- В 2017-2019 гг. Васильев создал формальный документооборот с участием 18 аффилированных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. При этом мужчина не исполнил возложенную на него обязанность по перечислению налогов и не предоставил налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, а также налогу на прибыль по общей системе налогообложения, - рассказали журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, вину в преступлении бизнесмен признавать отказался. Ранее Центральным районным судом мужчина был приговорён к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также запрету руководства коммерческими организациями. При этом предприниматель подал апелляционную жалобу. Однако Волгоградский областной суд поддержал обвинение. Приговор вступил в законную силу.

Коллаж: архив ИА «Высота 102», соцсети Игоря Васильева