Волгоградцы потратили 60 млрд на коммуналку и транспорт

Общество 19.05.2025 20:38
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19.05.2025 20:38
Объем платных услуг, оказанных населению Волгоградской области, составил 58,8 миллиарда рублей за январь-март 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, это на 2,4% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.
При этом в структуре платных услуг преобладают шесть видов, занимающих 80,1% от общего объема. В частности, оплата коммунальных услуг составляет 23,4%; бытовых – 13,9%; транспортных – 12,7%; медицинских – 11,6%; телекоммуникационных – 11,2%; образовательных – 7,3%.
В разрезе бытовых услуг больше всего жители региона тратят на ремонт автомобилей, жилья, а также на посещение парикмахерских и косметических салонов.
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