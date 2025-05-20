



Жалобы предпринимателей из Урюпинска на действия администрации Урюпинска стали основанием для возбуждения дела Волгоградским УФАС. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, также решением УФАС создана комиссия по рассмотрению дела по признакам нарушения отделом по управлению имуществом администрации Урюпинского городского округа законодательства. Поводом стал отказ чиновников в заключении на новый срок договоров аренды муниципального имущества в городском универмаге. Рассмотрение дела состоится 10 июня. Жалобы предпринимателей из Урюпинска на действия администрации Урюпинска стали основанием для возбуждения дела Волгоградским УФАС. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, также решением УФАС создана комиссия по рассмотрению дела по признакам нарушения отделом по управлению имуществом администрации Урюпинского городского округа законодательства. Поводом стал отказ чиновников в заключении на новый срок договоров аренды муниципального имущества в городском универмаге. Рассмотрение дела состоится 10 июня.

Как рассказали информагентству обратившиеся в редакцию предприниматели, которые на протяжении многих лет арендовали площади в городском универмаге, крайний договор на аренду помещений в магазине администрация Урюпинска заключила на 6 месяцев, а его срок закончился в начале апреля этого года. Как рассказали информагентству обратившиеся в редакцию предприниматели, которые на протяжении многих лет арендовали площади в городском универмаге, крайний договор на аренду помещений в магазине администрация Урюпинска заключила на 6 месяцев, а его срок закончился в начале апреля этого года.

- Когда мы вновь обратились с заявками на аренду площадей, в отделе по управлению имуществом нам отказали на основании странной формулировки, так как «принят иной порядок распоряжения муниципальной собственностью», - поделилась Ольга, одна из арендаторов универмага. – Предприниматели, конечно, были в шоке. Мы торгуем здесь с 1996 года, эти тяжелые годы пережили, выстояли в пандемию, а тут администрация города, вопреки заявленной позиции государства на поддержку малого и среднего бизнеса, преподносит нам такой «подарок»! поделилась Ольга, одна из арендаторов универмага

По словам предпринимателей, все эти годы они являлись добросовестными арендаторами, не имели задолженности по платежам. Тем неожиданнее был отказ чиновников продлить договоры аренды. По словам предпринимателей, все эти годы они являлись добросовестными арендаторами, не имели задолженности по платежам. Тем неожиданнее был отказ чиновников продлить договоры аренды.

Урюпинцы не отчаялись и стали бороться за свои права. Они направили жалобы уполномоченному по правам предпринимателей Волгоградской области, в администрацию Президента и в Волгоградское УФАС. Урюпинцы не отчаялись и стали бороться за свои права. Они направили жалобы уполномоченному по правам предпринимателей Волгоградской области, в администрацию Президента и в Волгоградское УФАС.

Как стало известно из ответа уполномоченного по правам предпринимателей Волгоградской области Ольги Устиновой, собственник универмага, администрация городского округа, решил провести перепланировку торгового объекта, разделив его на три отдельных изолированных помещения, а в отношении вновь образованных помещений зарегистрировать право собственности и провести торги уже сроком на 10 лет. Как стало известно из ответа уполномоченного по правам предпринимателей Волгоградской области Ольги Устиновой, собственник универмага, администрация городского округа, решил провести перепланировку торгового объекта, разделив его на три отдельных изолированных помещения, а в отношении вновь образованных помещений зарегистрировать право собственности и провести торги уже сроком на 10 лет.

Однако выяснилось, что на момент отказа предпринимателям в заключении новых договоров аренды, ничего из запланированного чиновниками сделано не было. Однако выяснилось, что на момент отказа предпринимателям в заключении новых договоров аренды, ничего из запланированного чиновниками сделано не было.

В Волгоградском УФАС также посчитали, что отказ администрации Урюпинска в заключении договоров аренды был безоснователен. И выдали чиновникам предупреждении о недопущении нарушения антимонопольного законодательства. Мэрии Урюпинска было предложено отозвать письма с отказом в заключении договоров аренды и заново рассмотреть заявки. Однако в установленный срок этого сделано не было. В Волгоградском УФАС также посчитали, что отказ администрации Урюпинска в заключении договоров аренды был безоснователен. И выдали чиновникам предупреждении о недопущении нарушения антимонопольного законодательства. Мэрии Урюпинска было предложено отозвать письма с отказом в заключении договоров аренды и заново рассмотреть заявки. Однако в установленный срок этого сделано не было.

Как пояснили V102.RU собеседники информагентства, в сложной ситуации из-за такой позиции чиновников оказались более десятка предпринимателей. Несколько человек уже вынуждены были закрыть свой бизнес. А другим арендодателям повезло переселиться на задворки универмага, ближе к туалету. Как пояснили V102.RU собеседники информагентства, в сложной ситуации из-за такой позиции чиновников оказались более десятка предпринимателей. Несколько человек уже вынуждены были закрыть свой бизнес. А другим арендодателям повезло переселиться на задворки универмага, ближе к туалету.





По некоторым данным, администрация планирует после перепланировки универмага продать часть помещений, так как поступления от арендной платы незначительны.

- Мы все эти годы исправно оплачивали налоги, содержали свои семьи, давали работу наемным сотрудникам. Теперь, если мы лишимся мест в универмаге, в условиях отсутствия инфраструктуры для торговли в Урюпинске, мы остаемся без средств к существованию. Кто от этого выиграет? Точно, не предприниматели и не жители Урюпинска, - констатируют собеседники. - констатируют собеседники.

Редакция будет следить за развитием событий в столице российской провинции. Редакция будет следить за развитием событий в столице российской провинции.

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