Происшествия

Момент наезда Toyota на мопед с детьми в Волгограде засняла видеокамера

Происшествия 20.05.2025 06:00
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20.05.2025 06:00


В Волгограде ДТП, в результате которого тяжелые травмы получили двое детей вечером 19 мая, зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Записью поделились читатели ИА «Высота 102». 

Напомним, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение Toyota и мопеда произошло накануне в Кировском районе около 17.45 на ул. Алычевая. В результате ДТП 14-летний водитель мопеда и его 11-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

Судя по видеокадрам, столкновение произошло на пустом перекрестке. При этом иномарка выехала на пересечение дорог со значительной скоростью. Автомобиль снес мопед, в результате чего детей разбросало по разные стороны дороги. 

Первыми на помощь детям пришли жильцы улиц, которые оставались с подростками до приезда скорой помощи. 

Напомним, что на момент госпитализации у детей были диагностированы серьезные травмы головы и переломы.  

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