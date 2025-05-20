Момент наезда Toyota на мопед с детьми в Волгограде засняла видеокамера





Напомним, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение Toyota и мопеда произошло накануне в Кировском районе около 17.45 на ул. Алычевая. В результате ДТП 14-летний водитель мопеда и его 11-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

Судя по видеокадрам, столкновение произошло на пустом перекрестке. При этом иномарка выехала на пересечение дорог со значительной скоростью. Автомобиль снес мопед, в результате чего детей разбросало по разные стороны дороги.

Первыми на помощь детям пришли жильцы улиц, которые оставались с подростками до приезда скорой помощи.

Напомним, что на момент госпитализации у детей были диагностированы серьезные травмы головы и переломы.