Спорт

Волгоградцы остались без медалей домашнего этапа чемпионата РФ по пляжному волейболу

Спорт 19.05.2025 16:19
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19.05.2025 16:19


Накануне, 18 мая, в Волгограде завершился первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. На песчаных кортах стадиона «Динамо» хозяева не смогли выйти в плей-офф, сообщает ИА «Высота 102».

Отметим, соревнования в городе-герое, состоявшиеся здесь третий год подряд, проходили четыре дня и включали в себя квалификацию, групповую стадию, плей-офф и финалы. Всего в турнире приняли участие 60 мужских и женских коллективов. Волгоградский дуэт Павел Шалатов - Иван Сарычев не прошел квалификацию. В групповом раунде Валерий Дурнин и Артем Девятов, Сергей Исаков и Никита Попов, Кристина Лянник и Юлия Глянцева из «Волжаночки», к сожалению, уступили во всех своих поединках.

Зато до финальных сражений добрались столичные динамовки - Надежда Макрогузова и Екатерина Шевцова, которые в матче за золотые медали одолели соперниц из калининградского «Локомотива» - Елизавету Лудкову и Арину Ряжнову со счетом 2:0. Бронзовые награды завоевали еще одни спортсменки из калининградского «Локомотива» - Мария Егорова и Мария Лазуренко.

В мужской части соревнований в финальной встрече представители «Факела» из Нового Уренгоя Илья Лешуков и Олег Стояновский, становившийся чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр - 2020, со счетом 2:0 одолели оппонентов из московского «Динамо» — Вячеслава Красильникова (также чемпиона мира и серебряного призера ОИ-2020) и Владислава Рейнсона. На третью ступень пьедестала почета взошли Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев из Калужской области. Медалисты первого этапа чемпионата России получили рейтинговые очки и разделили между собой денежный фонд турнира.

Таким образом, соревнования в Волгограде, посвященные 80-й годовщине Великой Победы, снова прошли на высоком уровне и оставили яркие впечатления у зрителей, которые на протяжении всех четырех игровых дней заполняли трибуны стадиона «Динамо». Второй этап чемпионата России пройдет в Краснодаре с 22 по 25 мая.


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