Более 9 тысяч человек посетили «Книжный фестиваль» в Волгограде

В эти выходные Волгоград вновь стал центром культурного притяжения – в библиотеке имени Максима Горького успешно прошел «Книжный фестиваль», организованный при активном участии компании «Виво Маркет». Это мероприятие стало ярким событием, объединившим любителей книг, поклонников искусства и сторонников здорового образа жизни.

– Участие нашей компании в мероприятии подчеркивает многогранность концепции здорового образа жизни. Помимо заботы о физическом благополучии, важным аспектом является культурное развитие и психологическое, ментальное здоровье личности, – подчеркнул глава компании Роман Ковалев.

Понимание роли литературы в развитии самосознания и личностного роста вдохновило компанию организовать уникальную программу для участников фестиваля.

В актовом зале библиотеки состоялась увлекательная лекция «Кто ты в мире романов? Психотипы через образы великих героев». Выступили заместитель руководителя отдела по обучению и развитию персонала Виво Университета Ольга Харитонова и бизнес-тренер Виво Университета Лидия Бобырина. Они провели зрителей через захватывающее путешествие в мир психологии, демонстрируя, как герои литературных произведений помогают лучше понимать собственные черты характера и развивать эмоциональный интеллект. Также, весь день гости могли посетить яркую фотозону, организованную компанией, фотографируясь и получая памятные сувениры, участвуя в интерактивном квесте фестиваля.

– Мероприятие было потрясающим! Лекция помогла взглянуть на себя совершенно иначе, увидеть отражение собственных качеств в любимых персонажах. Фотозона стала отличным дополнением, зарядила позитивом и оставила приятные воспоминания о фестивале. Большое спасибо «Виво Маркет» за такую прекрасную инициативу! – поделилась впечатлениями участница фестиваля Анна.

Эти события позволили участникам не только насладиться литературой, но и задуматься о влиянии внутреннего мира каждого читателя на формирование здоровой личности.

– Через страницы любимой книги человек открывает самого себя, осознавая свои желания, мечты и способности. Таким образом, чтение становится инструментом формирования здоровой личности и источником радости, – прокомментировала Юлия Весова, автор стихов и прозы для детей, участница писательских форумов и семинаров.

Фестиваль подчеркнул важную роль культурных мероприятий в поддержании физического и психического благополучия общества. Партнерство «Виво Маркет» с подобными проектами демонстрирует глубокую приверженность миссии компании – способствовать формированию гармоничного развития ребенка и взрослого, объединяя элементы правильного питания, физической активности, творчества и духовной зрелости.

Этот праздник стал примером успешного сотрудничества между бизнесом и культурой, продемонстрировав, насколько важно комплексное внимание к здоровью нации, включая духовное богатство и заботу о душе наряду с физическим состоянием.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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