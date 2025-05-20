В Волгоградской области задержатся дожди и сильный ветер





В Волгограде и области еще несколько дней ожидаются дожди и сильный ветер. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, несмотря на это, температура воздуха в регионе будет оставаться в пределах 20º.

- Днем 20 мая в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха составит днем +19...+24º, - рассказали синоптики. - 21 мая ожидаются небольшие и кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Днем порывы ветра в отдельных районах составит 15-20 м/с. Температура воздуха днем +15...+20º.

В четверг, 22 мая, днем в области также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Однако солнце успеет прогреть воздух до +21...+26º.