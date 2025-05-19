В Волгограде камеры засняли ДТП с фургоном-перевертышем





В Советском районе Волгограда утром 19 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и «четырнадцатой». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на пересечении проспекта Университетского и ул. Кабардинской в 11.20.





В настоящее время, по данным пресс-службы главка полиции, на месте происшествия работают экипажи городской Госавтоинспекции.

– По предварительной информации, водитель автомашины «ВАЗ-2114» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «ГАЗель», которая от удара опрокинулась, – уточнили в полиции.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области