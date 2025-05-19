Общество

Бочаров стал одним из самых популярных губернаторов России по итогам апреля

Общество 19.05.2025 16:56
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19.05.2025 16:56


Губернатор Волгоградской области на три пункта поднялся в медиарейтинге губернаторов Южного федерального округа  по итогам апреля 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Медиаологию, он вошел в тройку лидеров глав регионов ЮФО с медиаиндексом 45881,2. Возглавил медиарейтинг в ЮФО Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области, на втором месте – Вениамин Кондратьев, руководитель Краснодарского края. 

В общем рейтинге российских губернаторов глава Волгоградского региона занял 32-е место, поднявшись сразу на 10 позиций. 

Аналитики отметили события, которые повлияли на медиарейтинг Андрея Бочарова. Главное связано со встречей губернатора Волгоградской области с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в день форума  Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Глава региона тогда, напомним, подарил Президенту книгу «Сталинград. Без срока давности», знамя отряда «Бессмертный Сталинград», выполняющего боевые задачи в зоне СВО, и икону Божьей Матери. 

Повлияло на рост упоминаемости Бочарова и озвученное им Владимиру Путину предложение о переименовании волгоградского аэропорта. Напомним, что президент России поддержал инициативу и в течение суток подписал соответствующий указ

Также в апреле Андрей Бочаров принял решение об увеличении единовременной выплаты участникам СВО.

Фото администрации Волгоградской области

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