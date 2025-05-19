Под Волгоградом увековечили память офицера Дмитрия Чередниченко





В городе Волжском Волгоградской области в школе №12 сегодня, 19 мая, открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике специальной военной операции старшем лейтенанте Дмитрии Чередниченко, передает V102.RU со ссылкой на облдуму.

Дмитрий родился в Волжском 4 января 1997 года. В 2015 году окончил школу с отличием и по стопам отца поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В 2020 году выпускник командного факультета училища Чередниченко был назначен комвзвода роты разминирования 11-й гвардейской отдельной инженерной бригады ЮВО в Каменск-Шахтинском.

- За время службы Дмитрий Чередниченко проявил себя как высококвалифицированный офицер, мужественный и самоотверженный воин, был награжден медалью за разминирование и медалью Суворова. С июня 2022 года он принимал участие в специальной военной операции. 20 мая 2024 года в результате ракетного удара противника получил ранения, несовместимые с жизнью. Ему было 27 лет, - рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Посмертно Дмитрий Чередниченко указом президента РФ был представлен к ордену Мужества.

На церемонии открытия памятных табличек присутствовали сегодня родные и близкие Димитрия Чередниченко, представители администрации, педагоги и ученики школы. Память героя участники церемонии почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Фото: Волгоградская областная дума