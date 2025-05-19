







К 2030 году в Волгоградской области планируют расселить из аварийного жилья более семи тысяч человек. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Александр Дорджеев 19 мая в Совете Федерации, передает V102.RU со ссылкой на «Парлмаентскую газету».





Напомним , с 19 по 21 мая на площадке Совета Федерации проходят дни Волгоградской области. В мероприятиях принимают участие губернатор Андрей Бочаров, его заместитли и спикер областной думы Александр Блошкин.





В ходе своего выступления Александр Дорджеев отметил, что за 10 лет региону удалось снизить задолженность по коммунальным услугам в 5 раз, а количество отремонтированных домов увеличилось в 2,5 раза.





К 2030 году, согласно докладу Дорждеева, в Волгоградской области планируется завершить замену лифтов в многоквартирных домах.