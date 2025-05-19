Родителям рассказали, как сохранить нервные клетки школьника перед ЕГЭ





Родителям необходимо заранее готовить детей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, уделяя особое внимание питанию, сну и легким физическим нагрузкам. Об это рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ Екатерина Демьяновская.

По мнению специалиста, повышенный стресс во время сдачи экзаменов может стать причиной переутомления и снижения концентрации внимания, а впоследствии и ухудшения физического здоровья подростка.

Хороший сон и правильное питание

Врач считает, что в первую очередь необходимо наладить ребенку крепкий сон и здоровое питание, чтобы он получал все необходимые для мозга витамины и боролся с стрессом.

– Школьнику необходимо организовать режим дня: не засиживаться допоздна, вставать и ложиться примерно в одно и то же время, даже в выходные, и спать не менее 7–8 часов подряд. Нельзя недооценивать значение полноценного сна: регулярный недосып снижает когнитивные способности на треть. Нужно ежедневно разминаться и гулять: движение стимулирует кровоснабжение головного мозга, – считает эксперт.

Также стоит отказаться от кофе и энергетических напитков, поскольку их употребление приводит лишь к усилению нервозности и уменьшению концентрации внимания. Заменить их можно водой с лимоном или травяными чаями на основе ромашки и мяты, которые обладают мягким успокаивающим эффектом.

В ежедневный рацион также следует добавить продукты, которые обладают высоким содержанием жирных кислот омега-3. Это может быть лосось или другие виды жирной рыбы, авокадо и орехи. Не стоит и забывать о продуктах с содержанием калия и магния, способствующих снижению возбудимости, - шпинат, тыквенные семечки и банан. Черника, темный шоколад и черный чай же защитят клетки мозга от окислительного процесса.

Физические нагрузки и здоровая атмосфера в семье

Нельзя забывать и о физическом здоровье ребенка. Поддержать здоровье и снизить стресс во время экзаменов помогут легкие упражнения.

– Нужно напомнить школьнику, что во время подготовки к экзаменам следует отключать уведомления на смартфоне, а каждые 45–60 минут сосредоточенной работы делать небольшие перерывы, отвлекаться от учебников. Не нужно в это время играть в игры на телефоне, смотреть видео или переписываться в чатах — мозгу важно отдохнуть. Лучше встать, пройтись по комнате, посмотреть в окно, поиграть с домашним животным, налить чашку чая, – советует врач.

Также важно помнить и о благоприятной эмоциональной атмосфере в семье. Частые упоминания о важности экзаменов могут спровоцировать избыточное давление на психику ребенка. Вместо этого можно использовать тактику поощрения – важно отмечать даже небольшие достижения ребенка.

– Тревожными сигналами могут стать частая головная боль, нарушения сна, потеря аппетита, повышенная раздражительность или апатия. Ухудшение памяти и рассеянность также свидетельствуют о переутомлении, – предупреждает невролог.

В случае обнаружения подобных симптомов необходимо организовать ребенку полноценный отдых, чтобы привести его состояние в норму. Снять психологическую нагрузку поможет йога, плавание или обычные прогулки, а также теплая ванна.

Если же школьник испытывает панические атаки, стойкие нарушения сна, приступы тошноты или головокружения, наблюдается полная потеря интереса к учебе, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.