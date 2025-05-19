Общество

Погибшего на СВО 43-летнего Сергея Фоминых похоронят под Волгоградом

Общество 19.05.2025 15:58
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19.05.2025 15:58


В Новоаннинском районе Волгоградской области простятся с местным жителем, погибшим на СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард», Сергею Фоминых было 43 года. 

Контракт с Минобороны мужчина подписал накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля 2024 года. А уже 28 марта 2024 года Сергей уехал на СВО. Служил наводчиком мотострелкового отделения, дважды был ранен.

Буквально через четыре месяца, 29 июня 2024 года рядовой Фоминых при штурме огневых позиций вблизи населённого пункта Победа попал под артиллерийский обстрел противника. В тот день наш земляк погиб. У него остались супруга, сын и дочь.

Простятся с воином с позывным «Фома» 20 мая в поселке Тростянский. 

Фото Новоаннинский сегодня t.me

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