Бойца «Бессмертного Сталинграда» Дениса Котунова похоронят в Волгограде





20 мая в Волгограде со всеми воинскими почестями проводят в последний путь бойца отряда «Бессмертный Сталниград‎» Дениса Котунова с позывным «‎Кот». Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

- «‎Кота» невозможно было не замечать – яркий, энергичный, жизнерадостный. В обеих школах Ворошиловского района Волгограда, где он учился, это точно подтвердят. Денис участвовал буквально во всех мероприятиях, да еще и занимался спортом – также азартно. Занимал призовые места на соревнованиях и в боевых искусствах, и в футболе. Защищать Отечество хотел всегда – еще в школе проходил курсы подготовке, - написал депутат.

Денис Котунов отучился в колледже на повара-кондитера. Сразу после его окончания пошел на срочную службу — служил в освобожденном Севастополе в морской пехоте. В 2022 году военнослужащий подписал контракт с Минобороной РФ.

Прощание состоится сегодня в 12:00 по адресу Землячки, 74с15.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me