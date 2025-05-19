Волгоградцам назвали отрасли с самыми высокими зарплатами





Средняя зарплата в России выросла до 91 тысячи рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экспертов «Сбераналитики» и «Работа.ру», данный показатель зафиксирован по итогам первого квартала 2025 года.

Сумма, по сравнению с предыдущими показателями, в итоговом значении выросла до 15%. По мнению аналитиков, медианная зарплата к концу года может дорасти до 100 тысяч рублей в месяц.

Наиболее высокооплачиваемыми стали специалисты в сфере строительства и недвижимости с доходом 137,3 тысяч рублей в среднем по России, пишет ТАСС. Второе и третье места в топе по оплате труда заняли специалисты в сфере транспорта и логистики, а также производства и промышленности. Занятые в этих отраслях россияне могут получать в среднем по 125,9 и 107,4 тысячи рублей, соответственно.