Общество

Данные о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцев озвучил Анатолий Себелев

Общество 19.05.2025 14:36
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19.05.2025 14:36


Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев рассказал о состоянии пострадавших в аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Калмыкии.

Как ранее сообщалось информагентством, ДТП произошло в 02:10 на 1211-м километре ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в  Юстинском районе. Следовавший из Волгограда в Астрахань рейсовый микроавтобус под управлением 40-летнего жителя Волгоградской области врезался в  грузовик ФАВ под управлением 51-летнего жителя Тульской области.

– В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня ночью в Калмыкии, к сожалению, погибли 7 человек, из них 4 человека - это жители Волгоградской области. 11 человек пострадали, все 11 человек были доставлены в районную больницу. После осмотра 9 человек были отпущены на амбулаторное лечение, a 2 человека силами территориального центра медицины катастроф Астраханской области были доставлены в областную больницу Астрахани. В их числе женщина 1964 года рождения - жительница Волгоградской области. Состояние её - средней степени тяжести, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, – пояснил председатель облздрава. 

Также Себелев сообщил, что с момента аварии он находится на постоянной связи с министрами здравоохранения Калмыкии и Астраханской области, состояние больных будет дальше контролироваться в постоянном режиме.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачи перед региональными комитетами здравоохранения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в связи с ДТП в Калмыкии. 

Скриншот Госавтоинспекции Республики Калмыкия / t.me

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