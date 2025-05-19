В Волгоградской области эксперты попытаются разгадать тайны Марсианской поляны





В Волгоградской области телеканал «Моя Планета» готовит новый проект о путешествиях. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной комитет экономики, регион посетила съемочная группа программы «Тайны на карте».

Ведущий телевизионного проекта Вадим Норштейн с помощью ученых, краеведов и местных жителей изучит окаменевшие «яйца динозавров» и попытается отыскать следы внеземных цивилизаций на Марсианской поляне в Ольховском районе.

Для этого съемочная группа взяла образцы песка на разной глубине, а результаты обсудила со специалистами, геологами Волжского гуманитарного института и сотрудниками кафедры географии и картографии ВолГУ.

Премьера программы состоится на телеканале уже этой осенью.