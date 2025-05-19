Происшествия

В Волгограде двое подростков на мопеде поcтрадали в ДТП с иномаркой

Происшествия 19.05.2025 21:57
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19.05.2025 21:57


В Кировском районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, где пострадали двое несовершеннолетних. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, авария произошла вечером 19 мая. 

По предварительной информации, подростки двигались на мопеде по улице Алычевая, когда столкнулись с автомобилем Toyota. Известно, что за рулем иномарки находилась 21-летняя девушка.

- На месте аварии работают наряды Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится доследственная проверка, - уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в экстренных службах, 14-летний подросток находится в реанимации с переломом основания черепа, ушибом легкого и переломом голени. У второго, 11-летнего ребенка, также диагностирован перелом левой голени и сотрясение головного мозга.

Фото: Жесть Волгограда / t.me

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