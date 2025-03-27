Красиво, но запрещено: волгоградцев предупредили о наказании за сбор краснокнижных тюльпанов

В Волгоградской области в апреле начинается сезон цветения тюльпана Шренка, который как исчезающий вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. В Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора предупреждают, что собирать цветы и выкапывать луковицы этого растения запрещено.

- За совершение указанных действий грозит административная ответственность, предусмотренная ст. 8.35 КоАП РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений) в виде штрафа на физических лиц до 5000 рублей, - сообщили в управлении.





Цветут краснокнижные тюльпаны недолго - около двух недель. Стебель растения достигает 30-40 см в высоту, а венчает его цветок чашевидной формы 6-7 см. Цветовая гамма цветка тюльпана может быть очень разнообразной, от белых тонов до темных, с различными комбинациями, но в основном преобладают тюльпаны красного цвета, чуть реже – желтого. Свое название тюльпан получил в честь путешественника и ученого Александра Ивановича Шренка. Растение можно увидеть на территориях Астраханской, Волгоградской областей и в Калмыкии.

Отметим, что в Волгоградской области в 2021 и 2022 годах фиксировались случаи распашки земель с краснокнижными тюльпанами Шренка. ИА «Высота 102» тогда сообщало об этих случаях. Однако до сих пор неизвестно, какое наказание понесли лица, сделавшие это.

В Росприроднадзоре поясняют, что если строительство объектов хозяйственной и иной деятельности необходимо осуществить на территории произрастания краснокнижных растений, в том числе тюльпана Шренка, то в данном случае растения подлежат изъятию из природной среды.





- Изъятие из природной среды объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, допустимо на основании разрешения на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, выданное Росприроднадзором, в соответствии с приказом Минприроды России от 18.02.2013 № 60, согласно заявленной цели добывания таких видов, а также в случае не нанесения ущерба природной популяции вида и среде его обитания, - пояснили в природоохранном ведомстве.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора