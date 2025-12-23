В Волжском 27-летний мужчина украл елочные игрушки на 7 тысяч

В Волжском росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового зала елочные игрушки. По информации управления Росгвардии по Волгоградской области, 27-летний волжанин пытался пронести мимо кассы гипермаркета украшения для новогоднего дерева на сумму свыше 7 тысячи рублей.
В этом же гипермаркете сотрудники ведомства после срабатывания тревожной сигнализации задержали 22-летнего мужчину. Он решил бесплатно одеться в магазине и выбрал себе прикид на 3 тысячи рублей.
По факту краж правоохранительными органами возбуждены уголовные дела.