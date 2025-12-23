Общество

Волгоградские чиновники просят Мосгорсуд о свободе

23.12.2025 14:24
Мосгорсуд рассмотрит жалобы волгоградских чиновников на заключение под стражу. Вердикт Мещанского районного суда оспорят председатель комитета природы Волгоградской области Алексей Сивокоз, его экс-заместитель Ирина Панина и начальник правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова.

Согласно картотеке суда, все трое подали апелляции на избрание меры пресечения 22 декабря. На текущий момент дата рассмотрения жалоб в вышестоящей инстанции не определена.

Напомним, Алексей Сивокоз, Ирина Панина и Дарья Казанкова были задержаны в Волгограде 17 декабря и сразу же перевезены в Москву. По сообщениям анонимных Telegram-каналов, Мещанский районный суд 17 и 18 декабря поместил чиновников в СИЗО. Всем фигурантам вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. По данной статье им грозит до 10 лет тюрьмы. Позже стало известно о том, что материалы по делу Ирины Паниной оказались засекречены.

