Обгоревших на пожаре в Михайловке супругов доставили в Волгоград

В больницу скорой медицинской помощи №25 в Волгограде доставили из Михайловки многодетных супругов, которые получили сильные ожоги в результате пожара, который произошел ночью 22 декабря. Состояние 38-летней женщины и 41-летнего мужчины по-прежнему остается тяжелым.

Ранее сообщалось, что у них обширные термические ожоги - до 50 и 60 процентов поверхности тела.

Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, лечение в Михайловской детской больнице продолжают выжившие на пожаре дети - два мальчика 10 и 15 лет. Их состояние средней степени тяжести.

- Все четверо пострадавших продолжают получать необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным вниманием медиков, - заверили в облздраве.

Напомним, что пожар произошел ночью 22 декабря в частном доме, расположенном в переулке Эстонский города Михайловки, где проживала многодетная семья. В результате их жилье сгорело дотла. В огне погиб 4-летний ребенок. Четверо человек были госпитализированы.

Фото из архива V102.RU





