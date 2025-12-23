



Следователями Дзержинского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Коми, которая жестоко расправилась со своим знакомым на промышленной базе.

7 декабря ранее судимая женщина прибыла в Волгоград из мест лишения свободы, где отбывала наказание, в поисках работы. В этот период познакомилась с охранником промышленной базы, проживающим на территории объекта.

- В течение нескольких дней женщина находилась с мужчиной на указанной базе, совместно проводя время и употребляя спиртные напитки. Вечером 20 декабря между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая взяла нож и нанесла потерпевшему не менее семи проникающих колото-резаных ранений в область шеи, груди и туловища, - уточнили в СУ СК по региону.

После случившегося она сама вызвала бригаду скорой медицинской помощи и полицию. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.