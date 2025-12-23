В Волгоградской области операторы мобильной связи и интернет-провайдеры готовятся повысить стоимость своих услуг. А некоторые это уже сделали. Смотрим, как изменится плата за интернет, ТВ и связь в будущем году.
Тревожные сообщения о повышении тарифов с 1 января 2026 года стали получать на днях пользователи мобильной связи. Некоторые операторы уже уведомили клиентов об изменении расценок на свои услуги, мотивируя это ростом НДС, инфляцией, а также вложением инвестиций в развитие компаний. Повышение для каждого тарифа - разное, но одинаково неприятное для многих пользователей. Единственным утешением для них можно считать обещание операторов повысить расценки только раз в будущем году.
Меняются и тарифы на интернет в Волгоградской области. Один из крупных интернет-провайдеров – Powernet, который работает в Волгограде и Волжском, в частности, уже поднял тарифы на свои услуги с 16 декабря 2025 года примерно на 10%. В рублевом выражении это составило на 2-5 рублей больше, чем было за одни сутки пользования.
В среднем за полный месяц на самом популярном тарифе «Удобный» повышение составит 90 рублей. В компании подчеркнули, что тарифы меняют раз в год, а решение принималось, исходя из изменений за прошедший год и планов на реализацию нововведений на будущий год.
Новые расценки с 1 января будут действовать и в другой крупной компании Дом.ru. Для пользователей услуг «Интернет», «Телевидение», «Телефония», «Домофония», «Видеонаблюдение» уже утверждены обновленные тарифы. В компании подчеркнули, что изменения связаны с повышением базовой ставки НДС с 2026 года с 20 до 22%.
Кроме этого, говорится в пресс-релизе, «в текущих экономических условиях растут ключевые статьи затрат, в том числе на поддержку и развитие технической инфраструктуры, импортное телекоммуникационное оборудование, операционную деятельность».
А вот самого интернета, к сожалению, для жителей Волгоградской области становится все меньше. Проблемы с ним волгоградцы испытывают уже не первый месяц подряд. Власти объясняют это мерами безопасности, а Минцифры создает так называемые белые списки ресурсов, которые должны работать при ограничении мобильного интернета. Однако волгоградцы жаловались, что они открываются не всегда. В то же время в регионе резко возрос интерес пользователей к проводному интернету. Интернет-провайдеров в буквальном смысле слова завалили заявками, а своей очереди на подключение домашнего интернета некоторым клиентам приходится ждать до месяца.