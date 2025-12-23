В Волгоградской области операторы мобильной связи и интернет-провайдеры готовятся повысить стоимость своих услуг. А некоторые это уже сделали. Смотрим, как изменится плата за интернет, ТВ и связь в будущем году.

Тревожные сообщения о повышении тарифов с 1 января 2026 года стали получать на днях пользователи мобильной связи. Некоторые операторы уже уведомили клиентов об изменении расценок на свои услуги, мотивируя это ростом НДС, инфляцией, а также вложением инвестиций в развитие компаний. Повышение для каждого тарифа - разное, но одинаково неприятное для многих пользователей. Единственным утешением для них можно считать обещание операторов повысить расценки только раз в будущем году.

Меняются и тарифы на интернет в Волгоградской области. Один из крупных интернет-провайдеров – Powernet, который работает в Волгограде и Волжском, в частности, уже поднял тарифы на свои услуги с 16 декабря 2025 года примерно на 10%. В рублевом выражении это составило на 2-5 рублей больше, чем было за одни сутки пользования.