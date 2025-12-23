Бочаров поздравил с юбилеем заслуженного конструктора Виктора Шурыгина





Сегодня, 23 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в телефонном разговоре поздравил с юбилеем заслуженного конструктора региона Виктора Шурыгина. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, Герой Труда РФ сегодня отмечает 80-летие.

Виктор Шурыгин являлся генеральным конструктором АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». Глава региона пожелал заслуженному работнику здоровья и долголетия, а также дальнейших профессиональных успехов во благо Отечества.

Фото: Волгоградские профсоюзы