Два очага лейкоза у КРС выявили в Волгоградской области

Ограничительные мероприятия введены в двух населенных пунктах Волгоградской области в связи с выявленным лейкозов у коров. Соответствующие приказы опубликованы комитетом ветеринарии. Так, вспышка лейкоза зафиксирована в рабочем поселке Чернышковский на одном из частных подворий. Неблагополучной зоной объявлена территория в радиусе 1 километра от места обнаружения больных животных. Такую же болезнь нашли у крупного рогатого скота в хуторе Березовский Даниловского района. Здесь радиус неблагополучной зоны составил 2 километра.
В связи с обнаружением лейкоза у коров облкомветеринарии ввел ограничения на деятельность по уходу и разведению животных в эпизоотическом очаге с соблюдением главного принципа – разделением больных и здоровых животных во время кормления, доения и ухода за ними. А вот зараженных буренок отправят на убой.