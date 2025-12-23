В Волгограде скончался упавший с пятого этажа работник капремонта

Рабочий, сорвавшийся с пятого этажа в ходе работ по капремонту многоквартирного дома в Волгограде, скончался в больнице от полученных травм.

- Полученные травмы оказались несовместимые с жизнью. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но несмотря на все усилия, пациент умер в условиях реанимации, - сообщили в комитете здравоохранения региона.

Напомним, что ЧП произошло 19 декабря в Тракторозаводском районе на ул. Дзержинского, 22, где подрядная организация проводила работы по капремонту МКД. Мужчина сорвался с высоты, но выжил. Его госпитализировали. Тогда сообщалось, что его жизни ничего не угрожает.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!