Все школы и детсады района Саратовской области закрыли до 2026 года

Федеральные новости 23.12.2025 15:30
23.12.2025 15:30


В Саратовской области всех школьников и воспитанников детсадов Балаковского района вынужденно распустили до 2026 года. Как сообщает ИА «СарИнформ», причиной стал карантин по ОРВИ и гриппу. 

Как уточняют саратовские журналисты, с заявлением о закрытии учреждений накануне выступил глава района Сергей Барулин. 

– Карантин вызван высокой заболеваемостью среди школьников. Школы не будут работать с 23 по 30 декабря включительно. Культурные и спортивные мероприятия будут проводить с «соблюдением ограничительных мер», – цитирует саратовского чиновника местное СМИ. 

