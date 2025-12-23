Все школы и детсады района Саратовской области закрыли до 2026 года





В Саратовской области всех школьников и воспитанников детсадов Балаковского района вынужденно распустили до 2026 года. Как сообщает ИА «СарИнформ», причиной стал карантин по ОРВИ и гриппу.

Как уточняют саратовские журналисты, с заявлением о закрытии учреждений накануне выступил глава района Сергей Барулин.

– Карантин вызван высокой заболеваемостью среди школьников. Школы не будут работать с 23 по 30 декабря включительно. Культурные и спортивные мероприятия будут проводить с «соблюдением ограничительных мер», – цитирует саратовского чиновника местное СМИ.