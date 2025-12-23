Волгоградская компания построит новый водовод под ВДСК

Власти Волгограда объявили о начале работ по проектированию и строительству нового водовода. Современный объект коммунальной инфраструктуры должен появится в Красноармейском районе. Специалистам ОО «ВолгаТеплоСервис» предстоит проложить коммуникации прямиком под действующим Волго-Донским судоходным каналом.
Протяжённость линии составит 230 метров. Её диаметр - 700 мм. Работы должны стартовать в створе ул. Удмуртской.
- Строительство нового участка сетей водоснабжения позволит сформировать резервы для обеспечения коммунальным ресурсом территории перспективной застройки и улучшит качество водоснабжения существующих домов, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Отметим, ранее власти сообщали о строительстве двух ниток сетей водоснабжения к кинотеатру «Юбилейный». Коммуникации здесь также должны создать задел для застройки новых территорий жилыми домами. Право на их строительство также выиграла компания «ВолгаТеплоСервис».