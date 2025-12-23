Новым руководителем облкомцифры назначена Антонина Некина

Очередные кадровые изменения произошли в администрации Волгоградской области. Председателем комитета информационных технологий назначена Антонина Некина.
Ранее Некина занимала должность заместителя председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области. Здесь она была ответственна за направление цифровой трансформации, также курировала деятельность МФЦ и реализацию проекта «Школа 21».
Напомним, бывший председатель облкомцифры Алексей Кидалов лишился должности в начале октября 2025 года.