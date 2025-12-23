Электричку Волгоград-Волжский вычеркнут из расписания на 12 дней





Пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по расписанию выходного дня в период новогодних праздников. Об этом сообщили 23 декабря в Приволжской железной дороге.

Так, с 1 по 9 января назначены дополнительные рейсы городской электрички по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1. А 31 декабря и 7 января будут курсировать дополнительные рейсы пригородного поезда, следующего по маршруту Чернышков – Морозовская (и обратно).

А вот электричка сообщением Волгоград-Волжский все праздничные дни будет стоять на приколе, так как она перевозит пассажиров только в будние дни.

3 января дополнительные рейсы будут курсировать по маршруту Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно). Несколько рейсов, курсирующих по маршрутам Петров Вал – Ильмень (и обратно) и Волгоград-1 – Ложки, будут перенесены на другие даты.