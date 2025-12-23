В Госдуме объяснили, как повысятся пенсии волгоградцев в 2026 году





В Госдуме РФ рассказали, как будут повышаться пенсии россиян, в том числе волгоградцев, в 2026 году. По данным «Парламентской газеты», с начала 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца вырастут на 7,6 процента. Это повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1900 рублей и превысит 27 700 рублей ежемесячно.

Социальные пенсии, которые получают те, у кого нет необходимого стажа, а также инвалиды и граждане, потерявшие кормильца, будут увеличены с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента. В будущем году средний размер этих выплат после увеличения составит 16 590 рублей.

Военные пенсии вырастут с 1 октября, примерно на 4%. В 2026 году они составят в среднем 48 тысяч рублей.

В августе 2026 года выплаты повысят работающим пенсионерам при условии, что их работодатели перечисляли страховые взносы в Социальный фонд. Пенсии увеличат автоматически, исходя из той суммы, которая в прошлом году поступила в пенсионную систему.

В Госдуме также напомнили, что в 2026 году стартует предпоследний этап переходного периода запущенной в 2018 году корректировки пенсионной системы. На страховую пенсию по старости смогут выйти мужчины, которым исполнилось 64 года, то есть родившиеся в 1962 году или раньше. Женщины смогут выйти на страховую пенсию по старости, если им исполнилось 59 лет, то есть год рождения у них должен быть 1967 или раньше.



