Исследование: волгоградцы поменяли бы корпоратив на выходной

Новогодние корпоративы, которые устраивают в конце года работодатели, зачастую не всегда с таким же энтузиазмом поддерживают работники. Каждый второй волгоградец - 40,9% - признался, что относится к таким мероприятиям скорее негативно, чем позитивно.

Так, согласно исследованию Девелопер Level Group, 13,6% сотрудников, а это каждый седьмой волгоградец, предпочел бы вместо корпоратива дополнительный выходной.

Еще 9,1% опрошенных не отказались бы от денежной премии вместо новогоднего застолья с руководством и коллегами.

Все же позитивно или нейтрально к празднованию окончания рабочего года в профессиональной среде относятся 31,8% опрошенных. Но отмечать корпоратив они бы хотели в узком кругу коллег. А вот 22,7% волгоградцев рассказали, что любят новогодние корпоративы, ждут и готовятся к ним.

Примечательно, что негативные эмоции и даже стыд от таких банкетов испытывают 5% жителей города, так как попадали в некрасивые ситуации на таких мероприятиях ранее. Еще 4% избегают корпоративов, так как боятся попасть в компрометирующие истории. А 1% позитивно настроенных волгоградцев мечтают, что на таком празднике встретят своего спутника жизни.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум





