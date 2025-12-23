



Бойца специальной военной операции по защите Донбасса с позывным «Кум» до слёз растрогало письмо 16-летнего волгоградского школьника Кирилла Е. Мужчина, прочитав послание, записал видеообращение к ученику со словами благодарности.







- Пользуясь паузой, пока никого нет, хотел бы рассказать о полученном письме. Я его зачитал своим сослуживцам и считаю необходимым записать это видео и добиться, чтобы оно пришло к адресанту, к автору письма, - подчёркивает военнослужащий.

Подросток в послании поблагодарил бойца, а в его лице и всех ветеранов СВО за то, что они стали своего рода щитом, заслонившим мирные российские города и таких, как он, школьников от нависшей угрозы.

- Пишу тебе сквозь время и тишину, не зная твоего лица или истории. Возможно, ты так и остался юным мальчишкой на пожелтевших фотографиях, а может, уже успел стать отцом, мужем, братом. Но в памяти мира ты навсегда останешься символом мужества, который никогда не погаснет даже в самых тёмных окопах истории. Спасибо тебе за этот шаг в неизвестность. За то, что в страшный час ты стал щитом для тех, кто никогда тебя не видел. Спасибо за то, что твоя тень теперь крыла над нашими головами. Мы часто забываем, какой ценой дарованы наши обычные дни, утренний кофе и смех детей, право мечтать. Ты напоминаешь нам, что свобода – не воздух. Она пахнет порохом и слезами. Для меня ты настоящий герой. Ведь ты сейчас борешься с врагом, чтобы мы могли жить мирно и делать то, что нам нравится. Пожалуйста, возвращайся с победой домой, ведь тебя здесь ждут родные, близкие и весь наш народ, - Кирилл Е., 16 лет. Город Волгоград.

Искренние слова рядового ученика до слёз тронуло ветерана и его однополчан. Мужчина посчитал делом чести поблагодарить за такое тёплое и важное для него послание.

- Кирилл, это очень сильно. Именно ради таких людей, как ты, мы здесь и выполняем поставленные перед нами задачи. Спасибо тебе за это письмо. Я очень надеюсь, что ты найдёшься и посмотришь это видео, - подытожил боец.

Напомним, весной 2024 года редакция уже рассказывала о похожей истории. Тогда ветеран по имени Артур искал девочку Софью из Волгоградской области, которая также ему написала трогательное письмо и подарила талисман — плюшевого Чебурашку.

Фото и видео: Волгоград Красноармейский / t.me