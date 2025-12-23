Названы лидеры цифровой безопасности для жителей Волгоградской области





Аналитики в России оценили полноту набора решений и эффективность работы сервисов цифровой безопасности операторов связи и экосистемных компаний. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты исследования , максимальный балл – 45,8 из 50-ти – набрал МТС.

В тройке лидеров цифровой безопасности также отмечены такие телеком-игроки, как «Мегафон» и Т2.

Как отмечают аналитики, безусловный лидер топа демонстрирует наиболее комплексную функциональность в ключевых категориях: защита от спама и защита от мошеннических действий.Кроме того, по итогам тестирования систем защиты от нежелательных звонков лидер рейтинга также продемонстрировал лучшие результаты по частоте срабатывания антифрод-защиты, скорости распознавания мошеннических схем во время разговора, а также точности срабатывания систем.

Высоких результатов тестирования, по мнению исследователей, лидирующему оператору сотовой связи удалось добиться благодаря функции «Безопасный звонок», доступной в рамках сервиса «Защитник». Этот механизм предупреждает о разговоре с мошенником прямо во время звонка. Функция позволяет абоненту самостоятельно принять решение и остановить мошенничество, что обеспечивает не только высокую частоту верных срабатываний, но и минимальную долю ложных.



