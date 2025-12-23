Телеком

Названы лидеры цифровой безопасности для жителей Волгоградской области

Телеком 23.12.2025 15:43
0
23.12.2025 15:43


Аналитики в России оценили полноту набора решений и эффективность работы сервисов цифровой безопасности операторов связи и экосистемных компаний. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты исследования, максимальный балл – 45,8 из 50-ти – набрал МТС. 
В тройке лидеров цифровой безопасности также отмечены такие телеком-игроки, как «Мегафон» и Т2. 
Как отмечают аналитики, безусловный лидер топа демонстрирует наиболее комплексную функциональность в ключевых категориях: защита от спама и защита от мошеннических действий.Кроме того, по итогам тестирования систем защиты от нежелательных звонков лидер рейтинга также продемонстрировал лучшие результаты по частоте срабатывания антифрод-защиты, скорости распознавания мошеннических схем во время разговора, а также точности срабатывания систем.
Высоких результатов тестирования, по мнению исследователей, лидирующему оператору сотовой связи удалось добиться благодаря функции «Безопасный звонок», доступной в рамках сервиса «Защитник». Этот механизм предупреждает о разговоре с мошенником прямо во время звонка. Функция позволяет абоненту самостоятельно принять решение и остановить мошенничество, что обеспечивает не только высокую частоту верных срабатываний, но и минимальную долю ложных.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
23.12.2025 15:43
Телеком 23.12.2025 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2025 08:59 Реклама
Телеком 20.12.2025 08:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.12.2025 12:01 Реклама
Телеком 19.12.2025 12:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.12.2025 17:17 Реклама
Телеком 18.12.2025 17:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.12.2025 14:10
Телеком 17.12.2025 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2025 17:40 Реклама
Телеком 16.12.2025 17:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2025 15:56 Реклама
Телеком 15.12.2025 15:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2025 11:34
Телеком 15.12.2025 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.12.2025 16:05 Реклама
Телеком 12.12.2025 16:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.12.2025 12:09 Реклама
Телеком 12.12.2025 12:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.12.2025 12:22
Телеком 11.12.2025 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.12.2025 09:25 Реклама
Телеком 11.12.2025 09:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.12.2025 15:39 Реклама
Телеком 10.12.2025 15:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.12.2025 12:55 Реклама
Телеком 10.12.2025 12:55 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.12.2025 15:17 Реклама
Телеком 09.12.2025 15:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:53
В Камышине посмертные награды погибших героев СВО передали роднымСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде и области с 1 января подорожают исчезающий интернет, связь и ТВСмотреть фотографии
15:55
Яркое световое шоу с DJ-сетом ознаменовало завершение строительства 7 домов нового ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Названы лидеры цифровой безопасности для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Все школы и детсады района Саратовской области закрыли до 2026 годаСмотреть фотографии
14:59
Волгоградка пострадала в ДТП с автобусом №68 на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
14:58
Уроженка Республики Коми жестоко убила охранника промбазы в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:45
В Волжском 27-летний мужчина украл елочные игрушки на 7 тысячСмотреть фотографии
14:24
Волгоградские чиновники просят Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
14:07
Эвакуация при атаке БПЛА: как должна проходить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде прошли всероссийские соревнования «На призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой»Смотреть фотографии
13:46
Обгоревших на пожаре в Михайловке супругов доставили в ВолгоградСмотреть фотографии
13:36
В Новый год – с удобными цифровыми сервисами: оформите подписку на электронную квитанцию прямо сейчасСмотреть фотографии
12:13
Волгоградцев предупредили о ветре, гололёде и барических качеляхСмотреть фотографии
12:02
Два очага лейкоза у КРС выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
ЦБ: задержка авиарейсов повлияла на инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцам напомнили о затяжных новогодних праздникахСмотреть фотографии
11:25
Бочаров поздравил с юбилеем заслуженного конструктора Виктора ШурыгинаСмотреть фотографии
11:06
Электричку Волгоград-Волжский вычеркнут из расписания на 12 днейСмотреть фотографии
11:02
Волгоградская компания построит новый водовод под ВДСКСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде скончался упавший с пятого этажа работник капремонтаСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцам напомнили о прямой связи с чиновниками в соцсетяхСмотреть фотографии
10:00
«Нашли случайно»: под Волгоградом похоронят замерзшего в снежный буран чабанаСмотреть фотографии
09:52
В Михайловке восстановили водоснабжение после аварии на насосной станцииСмотреть фотографии
09:35
Исследование: волгоградцы поменяли бы корпоратив на выходнойСмотреть фотографии
09:17
Новым руководителем облкомцифры назначена Антонина НекинаСмотреть фотографии
09:13
Самолёт из Волгограда в Новосибирск вылетел с 10-часовой задержкойСмотреть фотографии
08:45
В Госдуме объяснили, как повысятся пенсии волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
08:36
«Ради таких, как ты, мы и воюем»: бойца СВО до слёз растрогало письмо волгоградского школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Гандболисты «Каустика» в гостях уступили клубу «СГАУ-Саратов»Смотреть фотографии
 