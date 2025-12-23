Экономика

ЦБ: задержка авиарейсов повлияла на инфляцию в Волгоградской области

23.12.2025 12:01
Цены в Волгоградской области в ноябре 2025 года росли медленнее, чем в целом по России. К такому выводу пришли в региональном отделении Банка РФ, где проанализировали уровень инфляции в последнем осеннем месяце. Так, цены в ноябре в регионе выросли на 0,31% к предыдущему месяцу. Годовая инфляция по итогу в Волгоградской области заметно уменьшилась и составила 5,63%. Это ниже, чем по стране в целом (6,64%).

Цены на продукты питания и непродовольственные товары за месяц выросли умеренно. В целом за год продовольствие подорожало на уровне инфляции. Меньше всего за 12 месяцев повысились цены на непродовольственные товары.

Что происходило в сфере продуктов питания в ноябре?  Сезонно подорожали овощи, так как их производство перенеслось в теплицы, что потребовало новых расходов на отопление и освещение. Выросли в цене обеды в заведениях общепита. Предприятия, участвующие в опросах Банка России признавались, что вынуждены были увеличить издержки по основным статьям из-за подорожания продуктов, затрат на аренду, коммуналку и зарплаты персоналу. При этом спрос на обеды в кафе и ресторанах оставался высоким, в том числе благодаря росту турпотока, утверждают эксперты. Но есть хорошие новости – подешевели яйца и сахар. Последний – благодаря хорошему урожаю сахарной свеклы в регионе. 

Как себя вел рынок непродовольственный товаров? Цены на эти виды продукции выросли незначительно. А вот медтовары и некоторые лекарства подорожали из-за увеличения расходов на зарплаты, закупку сырья и транспортировку. Кроме того, увеличил спрос на медикаменты и сезон простуд. Ожидаемо выросли цены на зимнюю обувь, в то же время  многие виды техники и электроники подешевели из-за охлаждения потребительского кредитования и укрепление рубля.  За год значительнее всего снизились в цене ноутбуки (на 16,31%), смарт-часы (на 15,97%), моноблоки (на 12,04%) и роботы-пылесосы (на 11,09%).

А как было с ценами на услуги? Вот они подорожали больше всего. В том числе за счет повышения расценок на услуги в сфере зарубежного туризма, так как в ноябре волгоградцы традиционно бронируют новогодние туры. Также выросла стоимость услуг пассажирского транспорта. Это связано с сезонным повышением спроса и цен на железнодорожные перевозки. В ноябре в замер вошли билеты на поездки в период новогодних праздников. К тому же пассажиропоток частично перераспределился с авиационного на наземный транспорт из-за задержек рейсов. Стали также дороже услуги организаций культуры. Так, выросли в цене билеты в театр. Эти организации продолжили переносить в цены накопленный рост затрат, в том числе на содержание и аренду помещений, постановку спектаклей, а также оплату труда работников. 


