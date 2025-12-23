В Камышине посмертные награды погибших героев СВО передали родным

Сегодня, 23 декабря, в Камышине Волгоградской области состоялась торжественно-траурная церемония передачи наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга во время специальной военной операции. В центре патриотического воспитания им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева собрались родственники и близкие погибших героев.
Медаль Суворова вручили родным рядового Алексея Коновалова. Рядовой Данил Кодацкий посмертно награжден орденом Мужества.
Награды семьям погибших передали замглавы Камышина Юрий Бачурин и врио военного комиссара Камышина и Камышинского района Андрей Кадацкий.
Фото: администрация Кмышина