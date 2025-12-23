Эвакуация при атаке БПЛА: как должна проходить в Волгограде





В Волгограде специалисты спасательных служб провели учения для отработки действий при чрезвычайных ситуациях. В мероприятии были задействованы 119 человек и 36 единиц спецтехники.





По сценарию спасателям предстояло оперативно провести эвакуацию более ста человек из многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА, организовать работу сортировочного пункта, провести все необходимые мероприятия по ликвидации последствий ЧП. В поисках пострадавших спасателям помогал дрон с тепловизором.





Для координации действий региональных группировок в случае реальной ситуации должен быть развернут подвижной пункт, организована работа постоянно действующего оперативного штаба и оперативной группы.





В ходе учений 22 декабря, сообщают в администрации Волгоградской области, цели были достигнуты в полном объеме. Главам городских районов, муниципальных образований рекомендовано организовать тактические учения на местах, использовать в работе разработанный регламент и порядок действий.

Фото: администрация Волгоградской области